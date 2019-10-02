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2 жовтня • оновлено в 23:14
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У Львові шахіст забив суперника до смерті молотком після поразки

3.7т Читати матеріал російською

У Львові знайшли мертвим у власній квартирі 82-річного пенсіонера. Чоловік пролежав у калюжі крові майже тиждень, йдеться в сюжеті ТСН.

Коли поліцейські опитали сусідів, то дізналися, що загиблий грав у шахи з 33-річним другом. За версією поліції, господар весь час вигравав, і гостя це сильно розлютило: він схопив молоток і декількома ударами по голові забив пенсіонера до смерті.

Якщо слідство це підтвердить, то за умисне вбивство азартному гравцю загрожує до 15 років в'язниці.

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Тема
шахи
Місце
Україна Львів
Тег
кримінал
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Честь короны шахматной — на карте! И он от пораженья не уйдёт: Мы сыграли с Талем десять партий — В преферанс, в очко и на бильярде. Таль сказал: "Такой не подведёт!"(с)
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Да уж, куда там русской рулетке до украинских шахмат.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
УКРОШАХМАТЫ - ЭТО КРУТО! САМАЯ СИЛЬНАЯ ФИГУРА - МОЛОТОК!
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