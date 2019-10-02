У Львові шахіст забив суперника до смерті молотком після поразки

У Львові знайшли мертвим у власній квартирі 82-річного пенсіонера. Чоловік пролежав у калюжі крові майже тиждень, йдеться в сюжеті ТСН.

Коли поліцейські опитали сусідів, то дізналися, що загиблий грав у шахи з 33-річним другом. За версією поліції, господар весь час вигравав, і гостя це сильно розлютило: він схопив молоток і декількома ударами по голові забив пенсіонера до смерті.

Якщо слідство це підтвердить, то за умисне вбивство азартному гравцю загрожує до 15 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії хокеїст помер не приходячи до тями після двох тижнів перебування в комі. В реанімацію молодий спортсмен потрапив, після того, як заступився за дівчину в одному з барів у центрі міста

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!