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У Криму загинули російські чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу

5.2т Читати матеріал російською

Дві російські представниці кікбоксингу трагічно загинули в Криму після того, як вирішили скупатися в шторм.

Трагедія сталася в неділю, 4 серпня, в Севастополі на території яхт-клубу, повідомляє "Інтерфакс".

"Не дивлячись на попередження про штормову погоду, під час купання потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна – чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, інша – віцечемпіонка", – повідомив заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту уряду міста Володимир Безпалий.

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Еліна Гісмєєва

Еліна Гісмєєва

Вконтакте Еліни Гісмєєвої

За його словами, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море – в хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати.

Як з'ясували російські ЗМІ, однією із загиблих є 27-річна мурманчанка Еліна Гісмєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Санкт-Петербурзі поховали російського боксера Максима Дадашева, який помер після нокауту.

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Тема
кікбоксинг
Місце
Україна Севастополь
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Привет хору Александрова! (с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Жить как шакалы и подохнуть в отшакаленном. Туда им и дорога!
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