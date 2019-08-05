У Криму загинули російські чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу

Дві російські представниці кікбоксингу трагічно загинули в Криму після того, як вирішили скупатися в шторм.

Трагедія сталася в неділю, 4 серпня, в Севастополі на території яхт-клубу, повідомляє "Інтерфакс".

"Не дивлячись на попередження про штормову погоду, під час купання потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна – чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, інша – віцечемпіонка", – повідомив заступник начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту уряду міста Володимир Безпалий.

Еліна Гісмєєва Вконтакте Еліни Гісмєєвої

За його словами, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море – в хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати.

Як з'ясували російські ЗМІ, однією із загиблих є 27-річна мурманчанка Еліна Гісмєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Санкт-Петербурзі поховали російського боксера Максима Дадашева, який помер після нокауту.

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