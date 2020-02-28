У команді Конора жорстко образили Хабіба

Американський боєць змішаних єдиноборств Діллон Деніс, який є членом команди Конора МакГрегора, виставив образливий пост на адресу Хабіба Нурмагомедова в Instagram.

"У мережі розкрили секрет дагестанської розтяжки. Не дивно, що вони можуть поміститися у ванній у такій кількості", – підписав пост Деніс в своєму акаунті в соціальній мережі.

Діллон Деніс (по центру) після бою між Хабібом і Конором

На першій фотографії зображений момент з тренування Нурмагомедова, а на другій він разом з іншими бійцями сидить у ванні, і над головою у них розміщений логотип відомої порностудії BRAZZERS.

Нагадаємо, що Деніс взяв активну участь у бійці, яка сталася після завершення поєдинку між Хабібом і Конором в жовтні 2018 року, коли росіянин виліз з октагону та напав на членів команди ірландського бійця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов образливо відгукнувся про МакГрегора, коли у нього запитали про можливий реванш між бійцями.

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