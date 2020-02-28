Головна Новини
28 лютого • оновлено в 13:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

У команді Конора жорстко образили Хабіба

721
Читати матеріал російською

Американський боєць змішаних єдиноборств Діллон Деніс, який є членом команди Конора МакГрегора, виставив образливий пост на адресу Хабіба Нурмагомедова в Instagram.

"У мережі розкрили секрет дагестанської розтяжки. Не дивно, що вони можуть поміститися у ванній у такій кількості", – підписав пост Деніс в своєму акаунті в соціальній мережі.

Діллон Деніс (по центру) після бою між Хабібом і Конором

Діллон Деніс (по центру) після бою між Хабібом і Конором

На першій фотографії зображений момент з тренування Нурмагомедова, а на другій він разом з іншими бійцями сидить у ванні, і над головою у них розміщений логотип відомої порностудії BRAZZERS.

the hidden secret dagestani stretching technique leaked no wonder they can fit so many in a bathtub 😳

Публікація від @ dillondanis

Нагадаємо, що Деніс взяв активну участь у бійці, яка сталася після завершення поєдинку між Хабібом і Конором в жовтні 2018 року, коли росіянин виліз з октагону та напав на членів команди ірландського бійця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурмагомедов образливо відгукнувся про МакГрегора, коли у нього запитали про можливий реванш між бійцями.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Хизер Уотсон
VS
Сю Ван
Победа Хизер Уотсон с форой в +2,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Уотфорд
VS
Ливерпуль
Уотфорд не забьет
2.25 Сделать ставку
Борнмут
VS
Челси
Борнмут с форой (+1)
1.60 Сделать ставку
Вест Хэм
VS
Саутгемптон
Обе забьют
1.62 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Бавария
Тотал меньше 3.5
2.06 Сделать ставку
Кельн
VS
Шальке
Тотал больше 2.5
1.82 Сделать ставку
Валенсия
VS
Бетис
Победа Валенсии с форой (0)
1.65 Сделать ставку
Ренцо Оливо
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Федерико Дельбонис
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку
Анастасия Потапова
VS
Лейла Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.76 Сделать ставку