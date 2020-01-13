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13 січня • оновлено в 19:16
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У Києві помер знаменитий спортивний журналіст

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13 січня в Києві на 74-му році життя помер багаторічний президент Асоціації спортивних журналістів України, член НОК України Михайло Волобуєв.

В останні роки відомий журналіст боровся з важкою хворобою.

Михайло Волобуєв

Михайло Волобуєв

Михайло Волобуєв очолював Асоціацію спортивних журналістів України з 1999 року, а з 2000 року був членом Міжнародної Асоціації спортивної преси, працював на багатьох літніх і зимових Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи з різних видів спорту на всіх континентах планети.

Михайло Михайлович виховав десятки учнів, для яких був незаперечним авторитетом в спортивній журналістиці.

Новини
Помер знаменитий український спортивний журналіст

Вибори нового президента АСЖУ відбудуться 23 січня 2020 року.

OBOZREVATEL висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і колегам Михайла Михайловича Волобуєва.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А ещё ,по-дох очередной волонтер АТо.
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