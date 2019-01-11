У Хабіба наполягають на реванші з МакГрегором

Тренер чемпіона Абсолютного боксерського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Хав'єр Мендес висловився про реванш проти британця Конора МакГрегора.
Наставник росіянина не виключив можливого відповідного протистояння двох бійців.
"Я все ще вважаю, що з точки зору спортивних перспектив цей бій повинен відбутися. Але ось з точки зору боротьби за трофеї ... Що ж, подивимося", - сказав Мендес з інтерв'ю Express.
Хабіб - МакГрегор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перший поєдинок Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора відбувся 7 жовтня і завершився перемогою росіянина в четвертому раунді задушливим прийомом.
Після поєдинку Хабіб влаштував бійку з уболівальниками, через що йому не вручили чемпіонський пояс і гонорар за бій.
Після бою з Макгрегором Нурмагомедов кинув виклик непереможеним боксеру Флойду Мейвезеру.
Раніше американець переміг нокаутом МакГрегора в поєдинку, який проходив за правилами боксу.
Президент UFC Дана Уайт висловився проти того, щоб бій Мейвезера і Хабіба відбувся на рингу.
Непереможений боксер провів свій перший бій в ММА проти японського бійця Нацукави, якого здолав без проблем.
У ЗМІ надали докази того, що бій американця і японця був постановочним.
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