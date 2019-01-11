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У Хабіба наполягають на реванші з МакГрегором

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Тренер чемпіона Абсолютного боксерського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Хав'єр Мендес висловився про реванш проти британця Конора МакГрегора.

Наставник росіянина не виключив можливого відповідного протистояння двох бійців.

"Я все ще вважаю, що з точки зору спортивних перспектив цей бій повинен відбутися. Але ось з точки зору боротьби за трофеї ... Що ж, подивимося", - сказав Мендес з інтерв'ю Express.

Хабіб - МакГрегор

Хабіб - МакГрегор

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Особи
Конор МакГрегорХабiб Нурмагомедов
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