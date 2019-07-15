У дівчини-бійця випали груди під час бою: спортивні підсумки 14 липня

Український боксер Любомир Пінчук побив непереможного боксера і завоював чемпіонський пояс, а в дівчини-бійця під час бою випали груди з майки.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 14 липня.
Крім того, скандально відомий український футбольний ультрас балотується до Верховної Ради. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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