У дівчини-бійця випали груди під час бою: спортивні підсумки 14 липня

Український боксер Любомир Пінчук побив непереможного боксера і завоював чемпіонський пояс, а в дівчини-бійця під час бою випали груди з майки.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 14 липня.

Крім того, скандально відомий український футбольний ультрас балотується до Верховної Ради. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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