У дівчини-бійця MMA в бою випали груди з майки - відеофакт

Пуерторіканська дівчина-боєць змішаних бойових мистецтв ( MMA ) Рут Куйлан (на відео в темному топі) стала учасницею курйозного інциденту на турнірі Superkombat Fighting Championship.

Під час бою перед рідними трибунами зi співвітчизницею Кармар Матос у Куйлан з майки випали груди. Варто відзначити, що це їй зовсім не завадило здобути перемогу одноголосним рішенням суддів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що недавно подібна ситуація сталася з мексиканської стрибункою в воду на літній Універсіаді-2019,

Під час змагань у спортсменки з купальника випали груди. Цей момент потрапив в телетрансляцію.

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