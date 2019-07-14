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У дівчини-бійця MMA в бою випали груди з майки - відеофакт

98.9т Читати матеріал російською

Пуерторіканська дівчина-боєць змішаних бойових мистецтв ( MMA ) Рут Куйлан (на відео в темному топі) стала учасницею курйозного інциденту на турнірі Superkombat Fighting Championship.

Під час бою перед рідними трибунами зi співвітчизницею Кармар Матос у Куйлан з майки випали груди. Варто відзначити, що це їй зовсім не завадило здобути перемогу одноголосним рішенням суддів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що недавно подібна ситуація сталася з мексиканської стрибункою в воду на літній Універсіаді-2019,

Під час змагань у спортсменки з купальника випали груди. Цей момент потрапив в телетрансляцію.

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Тема
MMA
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Livesey David
Livesey David
У редактора обоза постоянно выпадает и мухи налетают.
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Алик Алик
Алик Алик
Сраный сайт , херню пишет . Возьмите и подрочите.
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Шостак Павел
Шостак Павел
безусловно, эта новость заслуживает на то, чтобы ее поместили среди наиболее важных на обозе. А как напрягался журналист пишущий подводку для этого шедевра и представить себе невозможно. Именно такие новости должны преобладать на сайте а не всякие там войнушки и пр.
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