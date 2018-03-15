У Держдумі зв'язали отруєння Скрипаля з допінгом Олімпіади

Член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді, президент Федерації керлінгу Росії Дмитро Свищев пов'язав справу про допінг з Олександром Крушельницьким і отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

"Автори історії з підсипаним допінгом керлінгістів Крушельницькому і отруєнням екс-полковника ГРУ Скрипаля - одні й ті ж. Все це - цілеспрямовані атаки на Росію, вміло зрежисовані напередодні найбільших спортивних подій", - цитує Свищева Інтерфакс .

Він вважає, що "між цими історіями легко провести паралель".

"Подивіться, що сталося в Пхенчхані з Крушельницьким: після завоювання ним бронзи на Олімпіаді з'ясовується, що він брав мельдоній - заборонений препарат радянського походження. Очевидно, що метою даної провокації було небажання організаторів бачити російський прапор на церемонії закриття Ігор", - зазначив глава федерації.

Крушельницький, який виступав в дабл-міксті в парі з Анастасією Бризгалової, був позбавлений бронзової медалі Олімпійських ігор в Пхенчхані після того, як в його допінг-пробі був виявлений мельдоній.

Екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною.