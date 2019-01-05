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''Тупі, як пробка'': норвезький лижник висміяв росіян

4.1тЧитати матеріал російською

Норвезький лижник Ханс Крістер Холунд розкритикував тактику росіян під час гонки з масовим стартом на етапі багатоденної гонки "Тур де Скі". Спортсмен дорікнув суперникам в тому, що вони тягнули лідера збірної Сергія Устюгова на шкоду особистому результату.

"Вони тупі, як пробка. Ми чуємо на останньому колі, що Устюгов відстає, і тоді тільки четверо росіян виходять вперед - і бум! Я сміявся про себе, незважаючи на втому. Не знаю, що сказати. Все ж чують: "Устюгов відстає!" І ось раптом ця четвірка попереду. Кумедно", - цитує Холунда Sport24.

''Тупі, як пробка'': норвезький лижник висміяв росіян

Ханс Крістер Холунд

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Страшна травма на Кубку світу зупинила змагання

У підсумку замість боротьби за "золото" росіянам довелося задовольнятися лише бронзою Олександра Большунова. Слідом за ним до фінішу прийшли ще три спортсмена з РФ - Андрій Ларьков, Максим Вилегжанін і Андрій Собакарьов, зайнявши четверте, п'яте і шосте місця відповідно. Лідер збірної Устюгов показав 16-й результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянка Вікторія Демченко не змогла дістатися до фінішу на етапі Кубка світу з санного спорту в німецькому Кенігсзе. Спортсменка перекинулася під час проходження траси і вдарилася головою об крижаний жолоб.

Читайте всі новини по темі "лижні гонки" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
лижні гонки
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Італія
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