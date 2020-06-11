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11 червня • оновлено в 23:41
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Цзю назвав слабке місце Хабіба Нурмагомедова

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Легендарний боксер Костянтин Цзю вважає ударну техніку слабким місцем російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова.

За словами Цзю, Хабіб - унікальний і класний спортсмен, який "все робить дуже здорово".

Костя Цзю

Костя Цзю

"Йому б підняти ручки – поліпшити ударну техніку – і взагалі буде класно", c цитує Цзю "Спорт Експрес".

Свого часу Цзю виступав в першій середній і в напівсередній вазі. Боксер ставав абсолютним чемпіоном світу. На його рахунку 34 бої на професійному рингу. Він здобув 31 перемогу і зазнав дві поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цзю заявив, що йому дуже подобається поведінка Олександра Усика за межами рингу, оскільки українець не боїться відстоювати свою позицію.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Костя Цзю Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія
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