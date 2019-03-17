"Цукерка на жіночій прокладці": проект арени в честь Хабіба волав істерику в мережі

Команда архітекторів з Казахстану "Строн Холдинг" надихнулася успіхами російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова і запропонувала побудувати в Дагестані "Хабіб-Арену" в формі гігантської папахи.

"Ми показали проект інвесторам з Дагестану. Їм сподобався, але місцевим, судячи з відгуків, не дуже. Звичайно, ми бачимо його втілення на батьківщині Нурмагомедова, але він не прив'язаний до республіки. Тому арена може з'явитися в іншому місці – як цирк або концертний зал", – розповів креативний директор проекту Вадим Мацковяк "Комсомольскiй правдi".

У мережі висміяли такий проект, назвавши його "сморчок-арена" і згадавши Хабібу його недавнє фото з 5 голими чоловіками у ванній.

В кінці лютого користувачі соціальних мереж використовували фотографію Хабіба у ванній для насмішок над дагестанцем. Тоді боєць засудив показ в рідному Дагестані вистави "Полювання на чоловіків". На його думку, постільна сцена в цій постановці класичної італійської п'єси була "брудною".

У відповідь користувачі закликали Нурмагомедова, який б'ється в одних трусах і приймає ванну з п'ятьма чоловіками одночасно, не засуджувати сцени в спектаклях.

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