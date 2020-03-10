Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко образив важкоатлета Сергія Харитонова.

"Мене взагалі не цікавить Харитонов. Я навіть інтерв'ю його не дивився. Мені хтось щось скинув. Я взагалі не розумію, чому цей пацюк щоразу згадує про мене. Про нього ніхто нічого не знає і не пам'ятає. Про нього згадують, коли він говорить про Олександра Ємельяненка. Він мені взагалі не потрібен. Я давно на Харитоновi хрест поставив і забув про нього", – заявив спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня Ємельяненко записав відеовідповідь на слова Харитонова про те, що він є гвалтівником і становить небезпеку для суспільства.

Раніше Олександр вчергове заявив про те, що в його взаєминах із братом Федором поставлена крапка.

Спортсмени кілька років ворогують і не спілкуються, а останнім часом влаштували справжній скандал у пресі. Зокрема, Федір заявив про те, що брат для нього помер, а Олександр порадив тому закрити рота.

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