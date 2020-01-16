"Це страшно і неправильно": зірка збірної Австрії з болем висловився про Донецьк

Капітан збірної Австрії з гандболу Нікола Білик, з жалем оцінив нинішню ситуацію в Донецьку.

"Востаннє був у Донецьку, коли мені було 16 чи 17. Зараз через гандбол важко вибратися в Україну – хіба якщо є матчі в Запоріжжі. А раніше їздив туди на кожні канікули на кілька тижнів. Бував 1-2 рази на рік. Їздив і на Чорне море, і в Крим. У Донецьку залишилися хресний тато, бабуся, друзі, двоюрідні брати та сестри. Всi знають, яка зараз ситуація в Донецьку. Потрапити туди не так легко. Слідкую за подіями. Новини, зрозуміло, засмучують, як і кожного. Шкода. Таке гарне місто ламають, руйнують. Це страшно і неправильно. Але з політикою ми мало що можемо зробити", - цитує Ніколу tribuna.com.

Відзначимо, що батько Миколи - Сергій Білик, гандбольний воротар, який протягом багатьох років виступав за збірну Ураїни. Сергій грав в Україні і Тунісі, але найбільшу частину своєї кар'єри (17 років) провів в австрійському "Файверс Маргаретен".

Нікола народився в Тунісі, а через три роки разом з родиною переїхав до Австрії. Де і почав займатися гандболом. На чемпіонаті Європи Нікола забив 28 голів, 10 з них - в ворота України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні минулого року чоловіча збірна України з гандболу вперше за 10 років вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2020. На континентальній першості наша команда програла всі три гри на першому етапі і зайняла останнє місце в групі.

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