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12 листопада • оновлено в 23:33
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"Це допомагає йому зняти стрес": Хабіб зробив несподіване зізнання про Путіна

"Це допомагає йому зняти стрес": Хабіб зробив несподіване зізнання про Путіна
Російський чемпіон дав відверте інтерв'ю
2.7т Читати матеріал російською

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов розповів про зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Бачився з ним пару разів, і ці зустрічі справили на мене таке враження, що він дуже втомився від усієї цієї метушні. Запитав у нього, як він справляється зі своєю роботою, живе в такому шаленому ритмі. Путін відповів, що займається спортом, плаває, приділяє увагу здоровому способу життя. Це допомагає йому зняти стрес", – наводить слова Нурмагомедова RT.

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Хабіб зробив несподівану заяву про завершення кар'єри

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідний брат чемпіона Хабіба Абубакар Нурмагомедов програв інваліду Давиду Завадi у дебютному бою на турнірі UFC Fight Night 163 у Москві.

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Особи
Хабiб Нурмагомедов Володимир Путін
Тег
Новини Росії
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Гоша Злой
Гоша Злой
да кокс нормальный принимает который по диппочте получает) вот и весь рецепт здоровья пу пу
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Mega Death
Mega Death
Бог xoxлов ВВП))
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