"Це допомагає йому зняти стрес": Хабіб зробив несподіване зізнання про Путіна

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов розповів про зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Бачився з ним пару разів, і ці зустрічі справили на мене таке враження, що він дуже втомився від усієї цієї метушні. Запитав у нього, як він справляється зі своєю роботою, живе в такому шаленому ритмі. Путін відповів, що займається спортом, плаває, приділяє увагу здоровому способу життя. Це допомагає йому зняти стрес", – наводить слова Нурмагомедова RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідний брат чемпіона Хабіба Абубакар Нурмагомедов програв інваліду Давиду Завадi у дебютному бою на турнірі UFC Fight Night 163 у Москві.

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