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14 травня • оновлено в 17:30
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Тренер збірної Росії Магомед Аліомаров помер від коронавiрусу

8.7т
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У Махачкалі раптово помер головний тренер жіночої збірної Росії з вільної боротьби Магомед Аліомаров, повідомляє пресслужба федерації спортивної боротьби Росії.

Магомед Аліомаров

Магомед Аліомаров

68-річний Аліомаров помер у лікарні, в останні дні він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

"На жаль, це сувора дійсність, Магомед Аліомарович Аліомаров помер сьогодні вночі в Дагестані. Так, це коронавірус. Сказати, що це дуже велика втрата для нас, значить нічого не сказати. Магомед Аліомаров був ще молодим чоловіком, і у нього було стільки енергії, стільки планів, стільки надій. Світла пам'ять", – цитує Маміашвіли "Р-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський тренер із боксу і власник відомого тематичного бару в Нью-Йорку Джиммі Гленн помер у віці 89 років через коронавiрус.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус вільна боротьба
Місце
Росія
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