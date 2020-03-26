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27 березня • оновлено в 00:08
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Тренер збірної Бразилії помер від коронавiрусу

1.4т
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Тренер збірної Бразилії з фехтування росіянин Геннадій Мякотних помер 25 березня в штаті Сан-Паулу. Лікарі впевнені, що 79-річний чоловік міг заразитися коронавірусом.

Геннадій Мякотних

Геннадій Мякотних

До останнього у громадянина Росії не виявлялися ніякі симптоми інфекції, спочатку медики підозрювали у пацієнта проблеми з серцем. За словами фехтувальника Енріке Маркеса, у тренера був грип, він прокинувся від задишки і помер по дорозі в лікарню, пише видання Lance.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавiрусу. COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера. Справа в тому, що колишній наставник каталонців кілька місяців тому переніс інсульт.

Раніше від коронавiрусу помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс. Також перший випадок зараження коронавірусом був виявлений в футбольному клубі "Барселона".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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