Тренер збірної Бразилії помер від коронавiрусу

Тренер збірної Бразилії з фехтування росіянин Геннадій Мякотних помер 25 березня в штаті Сан-Паулу. Лікарі впевнені, що 79-річний чоловік міг заразитися коронавірусом.

Геннадій Мякотних

До останнього у громадянина Росії не виявлялися ніякі симптоми інфекції, спочатку медики підозрювали у пацієнта проблеми з серцем. За словами фехтувальника Енріке Маркеса, у тренера був грип, він прокинувся від задишки і помер по дорозі в лікарню, пише видання Lance.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавiрусу. COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера. Справа в тому, що колишній наставник каталонців кілька місяців тому переніс інсульт.

Раніше від коронавiрусу помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс. Також перший випадок зараження коронавірусом був виявлений в футбольному клубі "Барселона".

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