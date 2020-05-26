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26 травня • оновлено в 09:57
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Тренер молодіжної збірної Росії по MMA Володимир Осія затриманий за підозрою в організації вбивства

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Тренера молодіжної збірної Росії та заслуженого тренера РФ зі змішаних єдиноборств Володимира Осія затримали за підозрою в організації вбивства.

Як повідомляє РЕН ТВ, в його московській квартирі пройшов обшук, а обставини затримання залишаються невідомими. Осія є підозрюваним у справі про вбивство.

Володимир Осія

Володимир Осія

Спорт-Експрес

Найвідомішим його вихованцем є Магомед Ісмаїлов, з яким тренер працює вже більше десяти років. Під його керівництвом боєць вигравав перший чемпіонат Росії зі змішаних єдиноборств і чемпіонат світу з бойового самбо в 2012 році.

Нагадаємо, що наступним суперником Ісмаїлова має стати Олександр Ємельяненко, їхній поєдинок, запланований на 3 квітня в Москві, був перенесений через коронавируса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського бійця MMA Джамбулата Балієва затримали за участь у перестрілці.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
MMA
Місце
Росія Москва
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