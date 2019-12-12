Тренер Конора назвав причину поразки в бою з Хабібом

Тренер ірландського бійця в змішаних єдиноборствах Конора МакГрегора Оуен Родді розповів про недбалу підготовку спортсмена до бою проти Хабіба Нурмагомедова.

"Тренувальний табір був погано організований. Ми не знали, коли буде наступне тренування. Іноді воно проходило пізно вночі, іноді – рано вранці. Коли ти не знаєш час початку свого заняття, то тренуєшся абияк", – цитує Родді агентство MMAFighting.

Конор МакГрегор РБК

Він також зазначив, що тепер все змінилося, і публіка незабаром побачить справжнього Конора, який зумів закохати в себе світ ММА.

"Зараз тренувальний табір структурований набагато краще. Конор постійно працює над силою та фізичною підготовкою, і це відразу ж впадає в очі. Я дуже радий повернутися до роботи з ним", – додав Родді.

Нагадаємо, що наступний бій Конора МакГрегора пройде проти Дональда "Ковбоя" Серроне 18 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент UFC назвав дві умови, за яких відбудеться матч-реванш Конора МакГрегора та Хабіба Нурмагомедова.

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