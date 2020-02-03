Диригував і клеїв дурня під час гімну США: росіяни злили в мережу витівки Трампа

Президент США Дональд Трамп осоромився дивними рухами під час звучання національного гімну на вечірці з нагоди фінального кубку Super Bowl Національної футбольної ліги.

У той момент, коли співачка Демі Ловато виконувала гімн, глава держави метушився і показував диригентські рухи, раз у раз поправляючи піджак. Сцену зняв і показав в Instagram агент із нерухомості російсько-американської фірми, яка часто відвідує подібні заходи (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що раніше Трамп не раз повчав гравців НФЛ, щоб вони відповідно себе вели. "Ви повинні гордо стояти, коли звучить державний гімн, інакше ви не повинні грати. Тебе не повинно бути там. Може, тобі не слід бути в країні?" – обурювався він.

Трамп клеїв дурня під час гімну США prozagar.ru

Президент часто писав про цю проблему в Twitter, звинувачуючи гравців, які ставали на коліна, в спаді відвідуваності і рейтингів ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Super Bowl трапився ще один конфуз –Трамп переплутав два американські штати, вітаючи "Канзас-Сіті Чіфс" з перемогою.

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