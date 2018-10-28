Трагічно помер дворазовий чемпіон світу з пауерліфтингу

Знаменитий латвійський пауерлифтер Костянтин Константинов помер на 41-му році життя. Про смерть легендарного рекордсмена і чемпіона в соціальних мережах повідомили друзі спортсмена.
Помер відомий пауерлифтер Костянтин Константинов. Світла пам'ять ... pic.twitter.com/KALCDYwSSX- Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 жовтня 2018 р
".. ти можеш піднімати стільки, скільки ти хочеш. Ніколи не треба забувати, що з кожним із нас, в будь-який момент може статися все, що завгодно .. і завтра, і наступних змагань може вже не бути. І якщо у тебе є можливість, якщо у тебе є сили зробити рекорд, ніколи не терпи це на завтра. завтра може просто не наступити. " Костянтин Константинов. "You are able to lift as much as you want . You should always keep in mind that this day may be the last for us and the " next competition "will never happen .... So that, if you feel that you can lift the record today, never postpone it for tomorrow. Tomorrow may just will not come ". Konstаstin Konstаntinov.
Константинов в 2011 році виграв дорослий чемпіонат світу, а також двічі вигравав юніорські першості планети (в 2002 і 2003 роках). Крім того, був володарем безлічі рекордів, у тому числі в становій тязі (430 кг).
Нагадаємо, що напередодні власник ''Лестера'' загинув в авіакатастрофі біля стадіону.
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