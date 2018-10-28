Трагічно помер дворазовий чемпіон світу з пауерліфтингу

Знаменитий латвійський пауерлифтер Костянтин Константинов помер на 41-му році життя. Про смерть легендарного рекордсмена і чемпіона в соціальних мережах повідомили друзі спортсмена.

Помер відомий пауерлифтер Костянтин Константинов. Світла пам'ять ... pic.twitter.com/KALCDYwSSX - Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 жовтня 2018 р

Константинов в 2011 році виграв дорослий чемпіонат світу, а також двічі вигравав юніорські першості планети (в 2002 і 2003 роках). Крім того, був володарем безлічі рекордів, у тому числі в становій тязі (430 кг).

Нагадаємо, що напередодні власник ''Лестера'' загинув в авіакатастрофі біля стадіону.