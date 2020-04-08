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8 квітня • оновлено в 22:09
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Тоні Фергюсон назвав Хабіба і Конора тюхтіями

2.1т
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Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон зробив випад на адресу Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора, назвавши їх "тюхтіями".

"У мене немає ніякого послання для Хабіба і Конора. Як на мене, вони обидва вже закінчили кар'єру. Їм потрібно просто піти. Про це я їм вже давно кажу. Це спорт для справжніх чоловіків, а вони – справжні тюхтії", – сказав Фергюсон в короткому ролику, опублікованому у нього в Twitter.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

MMA India

Він також додав, що буде бити свого наступного суперника Джастіна Гетжі, який замінить Нурмагомедова, "так сильно, що він побачить зірки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий повний кард турніру UFC 249, головним поєдинком якого стане бій Фергюсона і Гетжі. Глава UFC Дейна Уайт заявив, що не звинувачує Хабіба у відмові від бою з Тоні.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особи
Тонi Фергюсон Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
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