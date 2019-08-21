The International 2019: російська Virtus.pro сенсаційно вилетіла з ЧС з Dota 2

Російська команда Virtus.pro зазнала грандіозного фіаско на чемпіонаті світу з Dota 2 – The International 2019, який проходить в Шанхаї.

У другому раунді нижньої сітки фінальної стадії змагань команда Романа RAMZEs Кушнарьова зазнала поразки від китайської Royal Never Give Up з рахунком – 0:2. При цьому росіяни вважалися беззаперечними фаворитами протистояння – ставки на їх перемогу приймалися з коефіцієнтом 1,248. У той же час успіх господарів турніру оцінювався котируванням 3,88.

Virtus.pro

Ця поразка означає для Virtus.pro виліт з турніру, призовий фонд якого становить 33 мільйони доларів. Росіяни, зайнявши 9-12 місця, заробили 674 тисячі. Відзначимо, що на двох попередніх ЧС команда займала 5-6 місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець команди Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаєв відзначився неймовірним досягненням на The International 2019, знищивши команду суперника.

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