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The International 2019: результати, розклад, сітка плей-офф ЧС з Dota 2 25 серпня

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У китайському Шанхаї стартували вирішальні стадії чемпіонату світу з Dota 2 – The International 2019, призовий фонд якого становить 33 мільйони доларів.

16 команд були розбиті на верхню і нижню сітки, причому переможці груп могли вибирати першого суперника в плей-офф.

25 серпня визначиться переможець грандфінала. Вашій увазі розклад ігрового дня.

Новини
OG у грандфіналі! The International 2019: результати, календар, розклад, таблиця

5:40 – Нижня сітка, фінал. PSG.LGD (Китай) – Team Liquid (Європа)

9:00 – Гранд-фінал (до трьох перемог). OG (Європа) – TBD

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська команда Virtus.pro сенсаційно вилетіла з The International 2019, начисто програвши аутсайдерам з Китаю.

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Тема
Кіберспорт
Місце
Китай Шанхай
Тег
DotA 2
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