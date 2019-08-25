The International 2019: результати, розклад, сітка плей-офф ЧС з Dota 2 25 серпня

У китайському Шанхаї стартували вирішальні стадії чемпіонату світу з Dota 2 – The International 2019, призовий фонд якого становить 33 мільйони доларів.
16 команд були розбиті на верхню і нижню сітки, причому переможці груп могли вибирати першого суперника в плей-офф.
25 серпня визначиться переможець грандфінала. Вашій увазі розклад ігрового дня.
⚡🕹Расположеніе команд в турнірній сітці після 5-ого дня основного етапу. Як думаєте, яка команда вийде у фіналі проти OG? Чекаємо заключного дня і сподіваємося на видовищний кінець турніра🕹⚡ # dota2 #memes #dotka #ggwp # Ti9 # international2019 # dota2reborn #progamer # dota2memes # Дотком # задрот #dotan #moba #dotawtf #battlepass #dendi #miracle # доту # dota2meme # steam #stream #roshan # гри # dota2heroes # dota2russia # dota2fun #twitch # dota2girlz #valve
5:40 – Нижня сітка, фінал. PSG.LGD (Китай) – Team Liquid (Європа)
9:00 – Гранд-фінал (до трьох перемог). OG (Європа) – TBD
Як повідомляв OBOZREVATEL, російська команда Virtus.pro сенсаційно вилетіла з The International 2019, начисто програвши аутсайдерам з Китаю.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Кіберспорт" на сайті "OBOZREVATEL".