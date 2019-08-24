The International 2019: результати, розклад і сітка плей-офф ЧС з Dota 2 24 серпня

У китайському Шанхаї стартували вирішальні стадії чемпіонату світу з Dota 2 – The International 2019, призовий фонд якого становить 33 мільйони доларів.

16 команд були розбиті на верхню і нижню сітки, причому переможці груп могли вибирати першого суперника в плей-офф.

24 серпня визначиться перший учасник грандфінала. Вашій увазі розклад ігрового дня.

5:40 – Нижня сітка, четвертий раунд. Vici Gaming (Китай) – Team Secret (Європа)

8:40 – Верхня сітка, фінал. PSG.LGD (Китай) – OG (Європа)

12:40 – Нижня сітка, півфінал. Team Liquid (Європа) – TBD

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська команда Virtus.pro сенсаційно вилетіла з The International 2019, начисто програвши аутсайдерам з Китаю.

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