The International 2019: де дивитися онлайн гранд-фінал

На чемпіонаті світу з Dota 2 в неділю, 25 серпня, визначиться переможець грандфінала. Найсильніша команда The International 2019 отримає більше 15 мільйонів доларів.

У вирішальній битві до трьох перемог точно зіграє європейська OG, яка позмагається за головний приз змагань другий рік поспіль. Її суперник визначається в поєдинку китайської PSG.LGD і європейської Team Liquid.

The International 2019 Instagram Dota 2

Побачити поєдинок головного кіберспортивного турніру року можна буде завдяки трансляціям в соціальній мережі Twitch. Зокрема, прямий ефір з Шанхая проведе російськомовний канал dota2ti_ru.

Крім того, трансляція буде доступна на каналі Dota 2 на стрімінговій платформі Stream.tv.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська команда Virtus.pro ганебно вилетіла з The International 2019, програвши аутсайдерам з Китаю.

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