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Таксист, який в'їхав в людей, переміг співробітника Росгвардіі в кулачному бою

Максим Богданов
Максим Богданов
Інші види спорту
1,8 т.
Анарбек Чингиз

Анарбек Чингиз переміг Ріната Надрова.

Анарбек Чингиз з Киргизії, який під час чемпіонату світу з футболу-2018 в'їхав у групу уболівальників з Мексики, став бійцем професійної ліги з кулачних боїв – Hardcore Fighting Championship.

В рамках першого турніру ліги Чингиз зустрівся з 27-річним співробітником Росгвардіі Ринатом Надровим. Поєдинок тривав усі три раунди, за підсумками яких судді зафіксували перемогу Чингиза. У третій двохвилинці киргиз відправив суперника в нокдаун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США на вечорі боксу промоутерської компанії Top Rank в поєдинку між американцями Пітером Кортесом і Корі Чемпіоном стався курйозний момент – боксери одночасно відправили один одного в нокдаун.

Росіябої без правил
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