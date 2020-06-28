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Суд виправдав наїзницю: кінь з'їв сіно, на яке помочився допінгіст

Максим Богданов
Максим Богданов
Інші види спорту
1,9 т.
Надя Петер Штайнер

Наїзницю Надю Петер Штайнер виправдали.

Спортивний арбітражний суд (CAS) виправдав відому швейцарську наїзницю Надю Петер Штайнер по допінговiй справі, повідомляє Horse and Hound.

У 2017 році після перемоги на одному з турнірів в організмі коня Штайнер виявили заборонений препарат трамадол. Спортсменка була позбавлена перемоги, заробивши 4-річну дискваліфікацію.

У суді Штайнер змогла довести, що допінг потрапив в організм її тварини випадково. Згідно з офіційною версією, кінь Наді з'їв сіно, на яке перед цим помочився один з представників її команди. Під слідством чоловік зізнався, що дійсно використовував трамадол як знеболююче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 11-кратну чемпіонку світу в гонках на каное Лоренс Венсан-Лапуант визнали невинною в допінг-скандалі після того, як в її організмі були знайдені заборонені речовини, які спортсменка пояснила сексом.

Швейцаріякінний спорт
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