Ставлення до нашої країни: Кадиров виступив проти Росії на міжнародних турнірах

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров закликав російських спортсменів відмовитися від участі в міжнародних змаганнях.

Таку заяву політик зробив у зв'язку з рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонити РФ від Олімпіади-2020 та інших мультиспортивних турнірів.

"Якби я був спортсменом, якщо так ставляться до нашої держави... Якщо ти не піднімаєш прапор своєї держави, то я б добровільно відмовився від будь-яких змагань. Спортсмени з усього світу повинні об'єднатися і зробити заяви, що це несправедливо. Те ж саме може з ними статися завтра", – сказав Кадиров в коментарі "Р-Спорт".

Новини У WADA готують нову підставу для Росії

Рамзан Кадиров ІА REX

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) на чотири роки позбавило Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях.

Пізніше стало відомо, що покарання не торкнеться чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Крім того, в WADA розповіли про умови участі РФ в ЧС-2022.

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