Стартував продаж квитків на Євро 2020 з бадмінтону

Продаж квитків на чемпіонат Європи з бадмінтону офіційно розпочато, - про це заявив Президент Федерації бадмінтону України - Олексій Дніпров, під час відкритого засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення чемпіонату, яке відбулося 29 січня.

Такий чемпіонат відбудеться у Києві вперше 21-26 квітня 2020 року та об’єднає близько 300 найкращих спортсменів континенту.

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"Євро 2020 з бадмінтону в Україні – це привід для гордості за нашу країну та ознака довіри до України як надійного партнера. З підтримкою держави та наших партнерів ми готові провести найкращий Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві", – зазначив президент Федерації бадмінтону України, Олексій Дніпров.

Першою володаркою квитка стала авторка айдентики чемпіонату – Віолетта Нагорна. Молода дизайнерка з Харкова, зокрема, створила офіційний логотип заходу, який поєднує у собі обриси волана та національного герба України. Логотип був обраний голосуванням на відкритому конкурсі та схвалений Європейською конфедерацією бадмінтону.

Генеральний секретар Європейської конфедерації бадмінтону Браян Агербак, відзначив, що логотип чемпіонату сподобався йому та колегам з першого погляду та запевнив, що делегація Європейської конфедерації бадмінтону, яка прибула, щоб взяти участь у засіданні Організаційного комітету та зібрати інформацію про стан підготовки України до чемпіонату, цілком задоволена побаченим та вірить, що чемпіонат відбудеться на найвищому рівні.

"Бадмінтон належить до наймасовіших видів спорту у світі. Це олімпійський вид змагань. А в деяких країнах світу він є національним видом спорту. Отже, на Україну будуть спрямовані погляди мільйонів людей у світі та тисяч шанувальників бадмінтону у вашій країні. Я впевнений, що Україна організує все на високому рівні і ще раз доведе, що це велика спортивна країна", - запевнив Браян Агербак.

У відкритому засіданні Оргкомітету також взяли участь заступник Міністра культури, молоді та спорту України та представники державних установ, які відповідають за проведення чемпіонату.

Вони, власне, наголосили на тому, що держава сприяє належній підготовці та проведенню в Україні Чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону. Зокрема, указом Президента України на Кабінет міністрів покладено завдання вжити заходів з організації чемпіонату, популяризації турніру та бадмінтону як виду спорту серед молоді. Київській міській адміністрації Президент доручив організувати культурно-розважальні заходи та облаштувати зони гостинності на час проведення чемпіонату.

Чемпіонат Європи з бадмінтону є найпрестижнішим турніром з бадмінтону в Європі, участь у якому щороку беруть 288 кращих бадмінтоністів континенту. Традиційно чемпіонат визначає найкращих гравців року в жіночій та чоловічій одиночних категоріях, парних та змішаній парній категоріях. Чемпіонат у Києві стане вирішальним змаганням у відборі на майбутню Олімпіаду в Токіо.

Транслюватимуть ігри канали Інтер Медіа Груп.

Усі ігри Чемпіонату Європи проходитимуть у Київському Палаці спорту. Квитки на матчі можна придбати на офіційному сайті Федерації бадмінтону України: ubf.com.ua.

Контактна особа для ЗМІ:

Олеся Ніколенко, Прес-секретар Федерації бадмінтону України: +380985444566

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