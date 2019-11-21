"Кожна друга собака..." Український чемпіон "наїхав" на народ за образи Зеленського

Український переможець Європейських ігор-2019 і Всесвітніх ігор-2017, а також володар "золота" Кубка світу з карате Станіслав Горуна закликав дати час новiй владi.

"Як і за часів козацтво, так і зараз немає зібраності. На двох козаків – три отамана. Ніколи не було чіткої ієрархії, підпорядкованості, централізації. У нас кожен знає, як має бути краще. Навіть поглянь на нову владу. Кожна друга собака її критикує. Немає поваги один до одного. Не дають людям шанс себе проявити. Я був проти Зеленського, але якщо його вибрали, то він є нашим президентом. Кому зробимо краще, якщо будемо пхати йому палки в колеса? Але люди дозволяють собі публічно висловлювати образи в його сторону", – цитує tribuna.com Станiслава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні цього року Стас завоював "бронзу" чемпіонату Європи в одиночному чоловічому куміте.

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