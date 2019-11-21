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21 листопада • оновлено в 21:11
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"Кожна друга собака..." Український чемпіон "наїхав" на народ за образи Зеленського

"Кожна друга собака..." Український чемпіон "наїхав" на народ за образи Зеленського
Прославлений спортсмен дав відверте інтерв'ю
3.4т Читати матеріал російською

Український переможець Європейських ігор-2019 і Всесвітніх ігор-2017, а також володар "золота" Кубка світу з карате Станіслав Горуна закликав дати час новiй владi.

"Як і за часів козацтво, так і зараз немає зібраності. На двох козаків – три отамана. Ніколи не було чіткої ієрархії, підпорядкованості, централізації. У нас кожен знає, як має бути краще. Навіть поглянь на нову владу. Кожна друга собака її критикує. Немає поваги один до одного. Не дають людям шанс себе проявити. Я був проти Зеленського, але якщо його вибрали, то він є нашим президентом. Кому зробимо краще, якщо будемо пхати йому палки в колеса? Але люди дозволяють собі публічно висловлювати образи в його сторону", – цитує tribuna.com Станiслава.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні цього року Стас завоював "бронзу" чемпіонату Європи в одиночному чоловічому куміте.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Станiслав Горуна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ну и рожа, по ней всё видно кто оправдывает этот гадкий колониальный режим.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Все можна простить,но если он землю захочет продать,не дать,сделает селян бомжами,поотбирают землю,подключат и ментов иитак будут выдуривать у бедняков,те деньги пропьют а потом за что будут жить? А так фермер всегда давал за пай и рабоьал у фермера,так и жило село. Так что нехер Зеленского защищать,пусть работает на Украину,нпфиг нам такие гетьманы,мы что ,подопытные кролики?
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Як кажуть, один розумний, інший спортсмен.
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