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19 травня • оновлено в 17:20
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Стан батька Хабіба погіршився: з'явилися нові подробиці

  • Абдулманап Нурмагомедов був госпіталізований в кінці квітня з діагнозом пневмонія

  • Він знаходився в стабільному стані, але йому несподівано стало гірше

  • З Махачкали батька Хабіба в екстреному порядку доставили в одну з лікарень Москви, де він тиждень пролежав у штучній комі

  • Після пробудження він не міг розмовляти і рухатися

  • Він здав позитивний тест на коронавірус. Його легені вражені на 75%

2.9т
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Стан батька Хабіба Нурмагомедова, Абдулманапа, знову погіршився, тому його підключили до апарату ЕКМО.

Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти", пару днів тому йому стало краще, а лікарі відзначали позитивну динаміку його стану, але вчора Абдулманап впав у кому. Він не може дихати самостійно, тому його підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Хабіб і Абдулманап Нурмагомедова

Хабіб і Абдулманап Нурмагомедова

Sportbox

Відзначимо, що батько Хабіба провів тиждень в штучній комі, після чого не міг розмовляти і рухатися. Він здав позитивний тест на коронавірус, який вразив 75% його легких.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб вперше прокоментував стан свого батька і звернувся до всіх жителів Дагестану, попросивши їх слухати лікарів і дотримуватися режиму самоізоляції.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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