Стан батька Хабіба погіршився: з'явилися нові подробиці

Стан батька Хабіба Нурмагомедова, Абдулманапа, знову погіршився, тому його підключили до апарату ЕКМО.
Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти", пару днів тому йому стало краще, а лікарі відзначали позитивну динаміку його стану, але вчора Абдулманап впав у кому. Він не може дихати самостійно, тому його підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).
Хабіб і Абдулманап Нурмагомедова
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Відзначимо, що батько Хабіба провів тиждень в штучній комі, після чого не міг розмовляти і рухатися. Він здав позитивний тест на коронавірус, який вразив 75% його легких.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб вперше прокоментував стан свого батька і звернувся до всіх жителів Дагестану, попросивши їх слухати лікарів і дотримуватися режиму самоізоляції.
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