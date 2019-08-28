Стало відомо про стан спортсменки, яку зґвалтували російськi поліцейськi

Неповнолітня волейболістка, яку згвалтували двоє співробітників поліції в російській Анапі, продовжила заняття спортом.

постраждала спортсменка Instagram

За даними видання, на наступний день після інциденту дівчина разом з командою виїхала з Анапи на змагання в Сочі. Стан спортсменки колеги оцінили як задовільний.

"Ні у кого в думках не було відсторонити її від гри, в команді все роблять вигляд, що нічого не сталося", - цитує "Московський комсомолець" її партнерів по команді.

У спортивно-оздоровчому комплексі "ВолейГрад", де стався інцидент, заявили, що під час виїзду спортсменка відчувала себе нормально. "Виїжджала начебто задоволена, не плакала. По-людськи її шкода", - заявив співробітник спорткомплексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо ім'я постраждалої спортсменки і були опубліковані її особисті фотографії. Пізніше, аккаунт дівчата в Instagram був закритий.

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