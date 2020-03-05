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5 березня • оновлено в 17:25
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Стало відомо про першого російського спортсмена, що заразився коронавірусом

2.5т
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Велогонщик Ігор Боєв став першим професійним російським спортсменом, що заразився коронавірусом.

Росіянин приїхав в ОАЕ на змагання з велоспорту "Тур ОАЕ" і незабаром потрапив у госпіталь Абу-Дабі після контакту з іншими учасниками перегонів. Разом з ним заразився механік російської команди Дмитро Філіппович.

Ігор Боєв розповів РІА Новини про своє самопочуття і про умови перебування в лікарні Абу-Дабі.

Ігор Боєв

Ігор Боєв

Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / CC BY-SA 3.0 / commons.wikimedia.org

Зокрема, він заявив, що більше його хвилює не сама хвороба, а нестача харчування в лікарні.

"Умови в принципі нормальні, поліцейські біля палати не стоять. Годують більш ніж нормально для звичайної людини, але для професійного гонщика цього недостатньо і їжа не та, до якої звикли на гонках. Жартую, що швидше мені стане погано від малої кількості їжі, ніж від коронавірусу", – сказав Боєв.

За його словами, деякий час він провів у невіданні – його привезли в госпіталь, взяли кров, мазок з носа і залишили в палаті. Пізніше йому повідомили, що тест позитивний.

"Раніше я б нізащо не повірив, що заражусь коронавірусом. Посміявся б. Та ми і сміялися, поки не зіткнулися з цим. Зараз я відчуваю себе здоровою людиною. Але хочу побажати всім бути обережніше. Треба частіше мити руки, носити маски, як і говорять. Ставляться до нас тут нормально, ніхто косо не дивиться. Сказали, як тільки буде негативний тест, відразу випустять", – додав росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося скандальне відео з футболістом-аматором з Росії, який побажав "здохнути китайським тварюкам", маючи на увазі пацієнтів, які заразилися коронавірусом.

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Автор
Юрій Трохимчук
Теми
велоспорт Коронавірус
Місце
ОАЕ Абу Дабі
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