Спортсменка з Росії ''застрелилася'' після провального виступу

Російська фігуристка Євгенія Медведєва невдало стартувала на Гран-Прі Канади. Після провальної короткої програми, після виконання якої російська спортсменка посіла сьоме місце, срібна призерка Олімпіади-2018 в Пхенчхані "вистрілила" в голову з пальця.

Відео епізоду виклали вболівальники Медведєвої на своїй сторінці в Twitter.

"Настрій дня. Але удачі завтра Жанні. Ми всі віримо в тебе", - підтримали російську фігуристку фанати.

mood for the day. but good luck tomorrow janny !! we all believe in you 💘 #evgeniamedvedeva # евгеніямедведева pic.twitter.com/Z2lCcnu2kt