МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Спортсменка з Росії ''застрелилася'' після провального виступу

15.5тЧитати матеріал російською

Російська фігуристка Євгенія Медведєва невдало стартувала на Гран-Прі Канади. Після провальної короткої програми, після виконання якої російська спортсменка посіла сьоме місце, срібна призерка Олімпіади-2018 в Пхенчхані "вистрілила" в голову з пальця.

Відео епізоду виклали вболівальники Медведєвої на своїй сторінці в Twitter.

"Настрій дня. Але удачі завтра Жанні. Ми всі віримо в тебе", - підтримали російську фігуристку фанати.

Новини
Віце-чемпіонку світу вигнали зі збірної за правду про Росію

Нагадаємо, що 27 жовтня Медведєва і її суперниці представлять довільну програму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу принизив Росію .

Читайте всі новини по темі "фігурне катання" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
фігурне катання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
14
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги