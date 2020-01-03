Спортсмен із США отримав безпрецедентну дискваліфікацію: названа причина

27-річний пітчер "Нью-Йорк Янкіз" Домінго Херман пропустить 81 матч Головної ліги бейсболу (МЛБ ) через дискваліфікацію за домашнє насильство над своєю дівчиною.

Як повідомляє агентство ESPN, бейсболіст, який не брав участь у 18 останніх іграх команди в сезоні 2018/19, поки тривали розгляди по його справі, буде відсутній у 63 матчах нового чемпіонату. Його зарплата складає 577,5 тисяч доларів на тиждень, але він не буде отримувати її до закінчення дискваліфікації.

Домінго Херман MLB Trade Rumours

Бан для домініканського бейсболіста став найсуворішим в історії МЛБ за домашнє насильство. У сезоні 2018/19 гравець "Чікабо Кабс" Аддісон Расселл був змушений пропустити 40 поєдинків через звинувачення на його адресу з боку колишньої дружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 79-річна вболівальниця загинула під час матчу регулярного сезону МЛБ між "Лос-Анджелес Доджерс" і "Сан-Дієго Падрес" після попадання м'ячем в голову.

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