Спіймана на допінгу чемпіонка світу вирішила "кинути" Росію

Скандальна російська чемпіонка ОІ-2012 і світова рекордсменка з легкої атлетики Олена Лашманова вирішила отримати нейтральний статус.

За інформацією ТАСС, 26-річна чемпіонка світу, яка виступає в спортивній ходьбі, вже подала заявку в Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій (IAAF)

У 2014 році дівчину спіймали на вживанні заборонених речовин і відсторонили на два роки. У 2019-му вона стала однією з найбільш тестованих спортсменок збірної Росії.

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Членство ВФЛА в IAAF призупинили у 2015 році. Офіційною причиною стало систематичне порушення антидопінгових правил російськими легкоатлетами.

Відтоді відсторонення неодноразово продовжувалося, востаннє це відбулося в грудні 2018 року. Спортсмени РФ продовжать виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому році в Іркутську стався неймовірно резонансний інцидент на змаганнях із легкої атлетики. Одразу 36 російських спортсменів знялися з чемпіонату Сибірського федерального округу, коли дізналися про приїзд допінг-офіцерів.

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