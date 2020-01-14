"Спи спокійно, Джоне": у Києві помер ще один відомий спортивний журналіст

13 січня в Києві помер відомий спортивний журналіст Євген Білозеров. Про це у Facebook повідомили його близькі друзі і колеги.

"Знаменитий спортивний журналіст Євген Білозеров, який стояв біля витоків газети "Команда", багато років віддав "СЕ в Україні" та іншим виданням, пішов в інший світ напередодні старого нового року-2020. Якщо коротко, Жека був Брилою творчої справи і відмінним футболістом в захисті навіть незважаючи на свої майже 55 років. Будемо тебе пам'ятати, Джоне! Земля пухом...", – написав у себе на сторінці журналіст В'ячеслав Волков.

Євген Білозеров

Євген Білозеров був не просто сильним талановитим журналістом, а й спортивним істориком, "ходячою енциклопедією", а також пристрасним спортивним колекціонером. Володів, зокрема, найпотужнішою у світі колекцією програмок з матчів київського "Динамо".

"У 1992 році у ФФУ не дійшли руки видати програму до першого історичного матчу збірної України. Женя випустив сам за свій рахунок. Ця програма назавжди перша в історії нашої країни. Є у кожного колекціонера", – написав в соцмережі колекціонер Ігор Запорожець.

Євген Білозеров

"Спи спокійно, Джоне. Твоїми статтями можна було б обклеїти будь-який хмарочос. Я б хотів жити в такому. Це був би Будинок найкращого чтива", – написав журналіст Михайло Співаковський.

Євген Білозеров був майстром своєї справи, доброю, чуйною людиною і – надійним другом.

OBOZREVATEL висловлює глибокі співчуття родичам, близьким і друзям "Джона", як його любовно називали.

Нагадаємо, в той же день українська спортивна громадськість втратила ще одну легенду спортивної журналістики – на 74-му році після важкої хвороби помер глава Асоціації спортивних журналістів України Михайло Волобуєв.

Світла пам'ять!

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