Скандальна російська спортсменка втекла в Україну

Російська фігуристка Анастасія Шаботова, що прославилася після скандальної заяви про допінг, на міжнародних змаганнях виступатиме за Україну.

Анастасія Шаботова

13-річна спортсменка, що тренується під керівництвом Світлани Панової в Москві, подала відповідне прохання. Воно було задоволене на засіданні президії столичної федерації фігурного катання на ковзанах, протокол якого розміщений на офіційному сайті організації.

У січні 2019 року Шаботова під час прямого ефіру в Instagram зазначила, що для стабільних виступів спортсменам необхідний допінг. При цьому фігуристка наголосила, що використовувати потрібно тільки "правильні" добавки.

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Пізніше Шаботову в сльозах змусили дати пояснення за слова про допінг у Росії.

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