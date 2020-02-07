Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Скандал в аеропорту: олімпійський чемпіон відсторонений після поїздки в Китай

3.1т
Читати матеріал російською

Олімпійський чемпіон з шорт-треку угорець Чаба Бур'ян потрапив у скандал. У грудні 2019-го спортсмен прибув на етап Кубка світу в Шанхай і був обурений довгою чергою на прикордонному контролі.

Чаба Бур'ян

Чаба Бур'ян

twitter.com

За його словами, в черзі в аеропорту йому довелося простояти цілу годину. Про те, що трапилося він розповів у своєму Instagram, підписавши фото нецензурною лексикою: "Йо*аний Китай".

В результаті скандалу, що розгорівся, шорт-трекіста швидко відкликали додому, а тренер угорського спортсмена Чжан Цзінь, яка за національністю є китаянкою, подала у відставку і зажадала публічних вибачень.

Новини
Офіційно: Гран-прі Формули-1 в Китаї скасований

Угорська сторона прийняла рішення покарати Чабу і відсторонила спортсмена на один рік – до 5 грудня 2020 року, повідомляє Hungary Today. У Бур'яна є право оскаржити рішення в найближчі 15 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного коронавирусу nCoV.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "шорт-трек" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
шорт-трек
Місце
Угорщина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Братушка росейских подонков! Такая же безмозглая тварь, шо и любой Кацaп!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги