Скандал в аеропорту: олімпійський чемпіон відсторонений після поїздки в Китай

Олімпійський чемпіон з шорт-треку угорець Чаба Бур'ян потрапив у скандал. У грудні 2019-го спортсмен прибув на етап Кубка світу в Шанхай і був обурений довгою чергою на прикордонному контролі.
Чаба Бур'ян
twitter.com
За його словами, в черзі в аеропорту йому довелося простояти цілу годину. Про те, що трапилося він розповів у своєму Instagram, підписавши фото нецензурною лексикою: "Йо*аний Китай".
В результаті скандалу, що розгорівся, шорт-трекіста швидко відкликали додому, а тренер угорського спортсмена Чжан Цзінь, яка за національністю є китаянкою, подала у відставку і зажадала публічних вибачень.
Угорська сторона прийняла рішення покарати Чабу і відсторонила спортсмена на один рік – до 5 грудня 2020 року, повідомляє Hungary Today. У Бур'яна є право оскаржити рішення в найближчі 15 днів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Китаю скасувала всі спортивні змагання як мінімум до квітня через ризик поширення смертельного коронавирусу nCoV.
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