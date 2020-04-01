"Сиджу на карантині": Хабіб вперше прокоментував скасування бою з Фергюсоном

Російський чемпіон у легкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов підтвердив, що його бій із Тоні Фергюсоном скасований.

"Сиджу вдома на карантині і читаю реакцію людей на ситуацію довкола мого бою: виходить весь світ повинен сидіти на карантині, уряди всіх країн і відомі люди всього світу закликають людей дотримуватися вимог безпеки, щоб обмежити поширення хвороби заради порятунку людей, а Хабіб звільнений від усіх зобов'язань і повинен демонструвати свободу волі і тренуватися, літаючи по всьому світу, ризикуючи своїм життям заради бою?" – написав дагестанець у себе в Instagram.

Росіянин зізнався, що дуже засмучений скасуванням бою

"Напевно, у мене, як і у всіх інших, було багато планів після бою, але я не в силах контролювати все це. Наддержави і найбільші компанії нашого часу в шоці від того, що відбувається, щодня ситуація змінюється непередбачувано. Але Хабіб усе одно повинен битися, так виходить? Бережіть себе і поставте себе на моє місце", – підсумував Нурмагомедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб заявив, що через закриття кордонів Росії його бій проти Фергюсона, ймовірно, не відбудеться. У ЗМІ також з'явилося ім'я бійця, який з найбільшою ймовірністю повинен замінити росіянина.

Через пандемію коронавiрусу Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила проведення в Брукліні турніру UFC 249.

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