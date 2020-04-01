"Сиджу на карантині": Хабіб вперше прокоментував скасування бою з Фергюсоном

Російський чемпіон у легкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов підтвердив, що його бій із Тоні Фергюсоном скасований.
"Сиджу вдома на карантині і читаю реакцію людей на ситуацію довкола мого бою: виходить весь світ повинен сидіти на карантині, уряди всіх країн і відомі люди всього світу закликають людей дотримуватися вимог безпеки, щоб обмежити поширення хвороби заради порятунку людей, а Хабіб звільнений від усіх зобов'язань і повинен демонструвати свободу волі і тренуватися, літаючи по всьому світу, ризикуючи своїм життям заради бою?" – написав дагестанець у себе в Instagram.
Росіянин зізнався, що дуже засмучений скасуванням бою
"Напевно, у мене, як і у всіх інших, було багато планів після бою, але я не в силах контролювати все це. Наддержави і найбільші компанії нашого часу в шоці від того, що відбувається, щодня ситуація змінюється непередбачувано. Але Хабіб усе одно повинен битися, так виходить? Бережіть себе і поставте себе на моє місце", – підсумував Нурмагомедов.
Staying home in quarantine and reading the reaction of people to the situation around my fight , it turns out that the whole world should be in quarantine , governments of all countries, famous people around the world urge people to follow all safety requirements in order to limit the spread of the disease, to save people, and Khabib is the only one relieved of all obligations and must demonstrate free will and train flying around the world , for the sake of fight? - I understand everything and I'm definitely upset more than you to cancel the fight , probably like all others, I had many plans after the fight, but I can not control it all. The greatest countries and the largest companies of our time are shocked by what is happening , every day the situation changes unpredictably. But Khabib still has to fight, is that what you saying? - Take care of yourself and put yourself in my shoes . - 📍 Сиджу вдома на карантині і читаю реакцію людей на ситуацію навколо мого бою, виходить весь світ повинен сидіти на карантині, уряди всіх країн і відомі люди всього світу закликають людей дотримуватися вимог безпеки, щоб обмежити поширення хвороби заради порятунку людей, а Хабіб, звільнений від всіх зобов'язань і повинен демонструвати свободу волі і тренуватися літаючи по всьому світу ризикуючи своїм життям заради бою? - Я все розумію і точно не менше вас засмучений скасуванням бою, напевно у мене, як і у всіх інших, було багато планів після бою, але я не в силах контролювати все це. Понад держави і найбільші компанії нашого часу в шоці від того, що відбувається, кожен день ситуація змінюється непередбачувано. Але Хабіб все одно повинен битися, так виходить? - Бережіть себе і поставте себе на моє місце.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб заявив, що через закриття кордонів Росії його бій проти Фергюсона, ймовірно, не відбудеться. У ЗМІ також з'явилося ім'я бійця, який з найбільшою ймовірністю повинен замінити росіянина.
Через пандемію коронавiрусу Атлетична комісія штату Нью-Йорк заборонила проведення в Брукліні турніру UFC 249.
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