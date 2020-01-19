Серроне терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дональд Серроне екстрено госпіталізований в одну з лікарень Лас-Вегаса, повідомляє Mirror.

Лікарі прийняли таке рішення по 36-річному ковбой після нокауту в першому раунді від колишнього чемпіона промоушена в двох дивізіонах Конора Макгрегора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор (22-4) переміг американця Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в першому раунді на турнірі UFC 246. Пізніше з'явилося відео страшного нокауту.

Свій останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!