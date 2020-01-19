Головна Новини
19 січня • оновлено в 09:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Серроне терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора

Серроне терміново госпіталізований після нокауту від МакГрегора
Зустріч завершилася на 40-й секунді
2.7т Читати матеріал російською

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дональд Серроне екстрено госпіталізований в одну з лікарень Лас-Вегаса, повідомляє Mirror.

Лікарі прийняли таке рішення по 36-річному ковбой після нокауту в першому раунді від колишнього чемпіона промоушена в двох дивізіонах Конора Макгрегора.

Новини
Боєць MMA відбив атаку суперника і відправив його в страшний нокаут – опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор (22-4) переміг американця Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в першому раунді на турнірі UFC 246. Пізніше з'явилося відео страшного нокауту.

Свій останній поєдинок Конор провів в жовтні 2018, програвши Хабібу Нурмагомедову. Бій завершився в четвертому раунді після того, як дагестанцю вдався задушливий прийом.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Макгрегор все же велик... сегодня обсудили с моей алуштинской подругой этот бой - она фанатка ирландца... Вы хоть слово бы су.ки написали о новых рекордах Овечкина, который теперь 9-й в списке ВЕЛИЧАЙШИХ снайперов всех времен и народов!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги