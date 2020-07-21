Секретар ФГУ розповів, де пройдуть матчі Україна - Росія

Збірна України з гандболу зіграє на Євро з Росією. handball.net.ua

Генеральний секретар Федерації гандболу України (ФГУ) Олександр Гладун прокоментував результати жеребкування кваліфікації на чемпіонат Європи-2022 для збірної України.

Нашим співвітчизникам в групі 3 протистоятимуть збірні Росії, Чехії та Фарерських островів.

"Матчі збірних України та Росії пройдуть в 1-му і 2-му турах на нейтральній території. Є попередня домовленість, що обидві гри пройдуть у Мінську. З великою ймовірністю, датами двох матчів стануть 5 і 7 листопада", – цитує Гладуна офіційний сайт ФГУ .

Як повідомляв OBOZREVATEL, гандболістка збірної України Ірина Стельмах, останньою командою якого був білоруський "Гомель", перейшла в російську "Астраханочку".