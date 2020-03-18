Колишнього бійця змішаних єдиноборств (ММА) американця Седріка Маркса підозрюють у вбивстві двох жінок і одного чоловіка. повідомляє Associated Press.
Седрік Маркс
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За інформацією джерела, бійця звинувачують у вбивстві матері його дитини, яке відбулося в 2009-му році. Також Маркс може бути причетний до смерті своєї подруги і невідомого чоловіка, які відбулися в 2019-му році.
На професійному рівні американець виступав із 1999 по 2018 рік, здобувши 31 перемогу і зазнавши 28 поразок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році старший син легендарного російського хокеїста Максима Соколова убив рідну матір, а потім намагався накласти на себе руки. Молодший син Соколова – Арсеній – зумів врятуватися.
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