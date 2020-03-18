Головна Новини
19 березня • оновлено в 01:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Седріка Маркса підозрюють у трьох убивствах

3.1т
Читати матеріал російською

Колишнього бійця змішаних єдиноборств (ММА) американця Седріка Маркса підозрюють у вбивстві двох жінок і одного чоловіка. повідомляє Associated Press.

Седрік Маркс

Седрік Маркс

UFC Bet

За інформацією джерела, бійця звинувачують у вбивстві матері його дитини, яке відбулося в 2009-му році. Також Маркс може бути причетний до смерті своєї подруги і невідомого чоловіка, які відбулися в 2019-му році.

На професійному рівні американець виступав із 1999 по 2018 рік, здобувши 31 перемогу і зазнавши 28 поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році старший син легендарного російського хокеїста Максима Соколова убив рідну матір, а потім намагався накласти на себе руки. Молодший син Соколова – Арсеній – зумів врятуватися.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
CAS отменит решение о двухлетнем отстранении Ман Сити от еврокубков
2.65 Сделать ставку
Следующий матч АПЛ состоится в июле 2020 года
2.75 Сделать ставку
Дональд Трамп победит на выборах президента США 2020 года
1.98 Сделать ставку
Станция метро на Троещине будет открыта до 31 декабря 2023 года
1.75 Сделать ставку
В Беларуси хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют границы
1.80 Сделать ставку
Украина - победитель Евровидения-2020
96.00 Сделать ставку
В Украине до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий
2.00 Сделать ставку
Церемония открытия летних ОИ-2020 состоится 24 июля 2020
3.00 Сделать ставку
Чемпион Испании сезона 2019/20 определится по итогам 38 туров
1.83 Сделать ставку
ВНО в Украине в 2020 году будет полностью отменено
5.00 Сделать ставку