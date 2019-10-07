"Щось стерлося": Росію можуть не пустити на Олімпійські ігри 2020 і 2022

Росію можуть виключити зі складу учасників двох Олімпіад – літніх Ігор-2020 на Токіо і зимових Ігор-2022 у Пекіні. Причиною є підтасовка даних Московської антидопінгової лабораторії.

Про загрозу пропуску Олімпійських ігор 2020-го і 2022 років заявив глава Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус. За його словами, у Світовому антидопінговому агентстві (WADA) впевнені, що даними спеціально маніпулювали. Ніякі відмовки Росії тут не допоможуть.

"Не можна буде сказати, що був перепад напруги, вдарила блискавка і щось там стерлося. Таке пояснення точно не спрацює", – сказав Ганус, якого цитують "Известия".

Чиновник заявив, що треба "діяти спокійно і розважливо". Мовляв, у всесвітньому агентстві чекають пояснень від російської спортивної влади, що курує лабораторію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що дані московської лабораторії були змінені, у вересні розповів голова комітету WADA з відповідності Джонатан Тейлор. Представник агентства пообіцяв дати російській стороні можливість розібратися в тому, що трапилося. Британські ЗМІ припустили можливе усунення Росії від Олімпіади у Токіо.

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