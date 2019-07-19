"Розумію обурення": українська чемпіонка про поїздки в Росію

Українська шахістка Анна Музичук розповіла про своє ставлення до виступів на території Росії.

Триразова чемпіонка світу зазначила, що розуміє обурення людей, але додала, що відмовитися від турнірів на території РФ - значить фактично завершити кар'єру.

Анна Музичук sportonline.ua

"Розумію обурення людей. Так, Росія напала на нашу країну, йде війна. Боляче, що загинуло стільки українців. Але зрозумійте і мене: Росія - провідна шахова країна, шахи там дуже підтримуються. Президент Міжнародної шахової федерації - росіянин. Щорічно в Росії проводиться кілька змагань найвищого рівня, вони будуть там проводитися і надалі. Це не питання пропуску одного турніру. Якщо ми відмовляємося їздити на змагання в Росію, то можна завершувати кар'єру", - зазначила Музичук.

За словами спортсменки, всі поїздки на територію РФ вони з сестрою Марією погоджують у місцевої влади у Львові.

"З 2014 року ми їздили в Росію виключно на офіційні змагання. Питання нашої участі в змаганнях на території Росії ми обговорювали з керівництвом області та міста Львова. Вони відповіли, що нас розуміють і сказали: "Їдьте і перемагайте", – цитує 29-річну Музичук 24tv.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Євген Коноплянка поставив жорстку умову своєму агенту, відмовившись грати в Росії.

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