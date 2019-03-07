"Розіб'ю обличчя": Хабіб наїхав на чемпіона UFC

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов кинув зухвалий виклик володарю титулу в напівсередній категорії Камару Усману. Російський боєць збирається піднятися у вазі, щоб побити суперника.

Хабіб пообіцяв розмазати суперника в розмові, яка відбулася перед титульним поєдинком нігерійця.

"Усмане, якщо ти виграєш титул, я збираюся розмазати тебе. Я розіб'ю твоє обличчя. Будь обережний. Я прийду в напівсередню вагу", - опублікував відео Хабіб на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що 2 березня Усман завоював титул чемпіона UFC, перемігши володаря поясу Тайрона Вудлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму останньому поєдинку Хабіб здобув перемогу задушливим прийомом над ірландцем Конором Макгрегором. Після поєдинку російський боєць влаштував бійку з уболівальниками. В результаті Нурмагомедова дискваліфікували на 9 місяців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!