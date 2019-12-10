Головна Новини
10 грудня • оновлено в 10:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Росію виключили з Олімпійських ігор і чемпіонатів світу: спортивні підсумки 9 грудня

724
Читати матеріал російською

Росію на чотири роки відсторонили від усіх міжнародних змагань, а форвард збірної України з футболу Роман Яремчук розповів про війну з Росією.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 9 грудня.

Крім того, Андрій Шевченко поділився деталями підготовки збірної України до Євро-2020. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Росію відсторонили від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу

"Не зачепить": Белью збив пиху з Вайлдера через Усика

Росія на ЧС-2022 з футболу: стала відома умова для команди РФ

"Немає заміни": Шевченко розповів про шанси України на Євро-2020

У Бельгії розуміють, хто насправді воює з Україною і чому це – не громадянська війна, – Роман Яремчук

Допінговий скандал: стало відомо про долю Росії на Євро-2020

"Що ви на **й граєте?" Мілевський розніс гру "Динамо" з "Зорею"

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
допінговий скандал Євро-2020
Особи
Тоні Белью Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги