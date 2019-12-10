Росію виключили з Олімпійських ігор і чемпіонатів світу: спортивні підсумки 9 грудня

Росію на чотири роки відсторонили від усіх міжнародних змагань, а форвард збірної України з футболу Роман Яремчук розповів про війну з Росією.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 9 грудня.

Крім того, Андрій Шевченко поділився деталями підготовки збірної України до Євро-2020. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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