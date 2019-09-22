Росію можуть не пустити на Олімпіаду-2020: названо причину

Збірну Росії можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 роки, які з 24 липня по 9 серпня пройдуть в Токіо.

Як повідомляє британське видання The Telegraph, з посиланням на свої джерела. це пов'язано з підозрами в маніпулюванні даними московської антидопінгової лабораторії, відправленими в WADA на початку 2019 року. Відзначається, що протягом двох наступних місяців можуть з'явитися нові докази неправомірних дій з боку Росії.

"Якщо буде підтверджено, що представлені дані були змінені, це може привести до того, що російські спортсмени будуть виключені з Олімпіади-2020", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що в липні цього року РФ отримала офіційне запрошення виступити на змаганнях в Токіо без будь-яких обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через допінговi махінації після Олімпійських ігор-2014 в Сочі Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) призупинило членство Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

У вересні 2018 року WADA відновило Росію в правах, висунувши умову, що не пізніше 1 січня 2019 року організація мала надати доступ експертам до баз даних про результати допінг-проб російських спортсменів.

Якщо WADA повторно виключить РУСАДА, це може позбавити Росію права брати участь в міжнародних турнірах, зокрема, чемпіонаті Європи з футболу, Лізі чемпіонів і Лізі Європи, а також першостях світу та континенту з хокею.

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