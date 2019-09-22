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22 вересня • оновлено в 12:03
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Росію можуть не пустити на Олімпіаду-2020: названо причину

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Збірну Росії можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 роки, які з 24 липня по 9 серпня пройдуть в Токіо.

Росію можуть не пустити на Олімпіаду-2020: названо причину

Як повідомляє британське видання The Telegraph, з посиланням на свої джерела. це пов'язано з підозрами в маніпулюванні даними московської антидопінгової лабораторії, відправленими в WADA на початку 2019 року. Відзначається, що протягом двох наступних місяців можуть з'явитися нові докази неправомірних дій з боку Росії.

"Якщо буде підтверджено, що представлені дані були змінені, це може привести до того, що російські спортсмени будуть виключені з Олімпіади-2020", - йдеться в статті.

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Нагадаємо, що в липні цього року РФ отримала офіційне запрошення виступити на змаганнях в Токіо без будь-яких обмежень.

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Тема
Олімпіади-2020
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Да и чёрт с нею...Сборище наркоманов))))))))))))))))))))))) На Олимпиаде ненаркоманов нет...потому что там нет шахмат.
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