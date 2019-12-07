Росія знайшла спосіб потрапити на Олімпіаду всупереч WADA

Російські спортсмени представлятимуть команду ОКР на Іграх в Токіо в 2020 році, так як сама організація не підпадає під санкції з боку WADA, і таким способом обійдуть обмеження.

"Ми готові надати всі можливості для міжнародних федерацій для додаткового тестування всіх атлетів напередодні Ігор", - запевнив в інтерв'ю ТАСС президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада комітет по відповідності WADA рекомендував усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. Крім того, країні можуть заборонити брати міжнародні змагання. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пообіцяв підтримати санкції щодо Росії.

19 листопада британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Росії можуть заборонити проведення домашніх матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року через невідповідність бази даних московської антидопінгової лабораторії. Про те, що дані з неї були підмінені, стало відомо у вересні.

Рішення по російському питанню виконком WADA повинен прийняти 9 грудня.

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