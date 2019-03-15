Росія завадила українцеві дебютувати в UFC

Український боєць Роман Долідзе не зможе дебютувати в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 20 квітня в Росії. У нашого спортсмена виникли проблеми з отриманням візи в РФ.

Українець підписав контракт з UFC на чотири бої. Першим суперником Долідзе повинен був стати росіянин Гаджимурад Антігулов. Українець збирався провести бій в Санкт-Петербурзі, проте недавно отримав неприємну звістку.

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Роман Долідзе instagram.com/romandolidze

"Кілька днів тому зі мною зв'язалися представники UFC, сказали, що у мене проблеми з візою в Російську Федерацію, тому бій скасували. Антігулову я бажаю удачі в майбутньому бою. Для мене планується наступний бій знову ж в квітні, тільки вже в Сполучених Штатах. Тому я поїхав тренуватися", - опублікував відеозвернення Долідзе на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Халід Муртазалієв дискваліфікований на два роки через вживання допінгу. Боєць дебютував в Абсолютому бійцівському чемпіонаті (UFC) у вересні минулого року.

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