Росія завадила українцеві дебютувати в UFC

Український боєць Роман Долідзе не зможе дебютувати в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 20 квітня в Росії. У нашого спортсмена виникли проблеми з отриманням візи в РФ.
Українець підписав контракт з UFC на чотири бої. Першим суперником Долідзе повинен був стати росіянин Гаджимурад Антігулов. Українець збирався провести бій в Санкт-Петербурзі, проте недавно отримав неприємну звістку.
Роман Долідзе
instagram.com/romandolidze
"Кілька днів тому зі мною зв'язалися представники UFC, сказали, що у мене проблеми з візою в Російську Федерацію, тому бій скасували. Антігулову я бажаю удачі в майбутньому бою. Для мене планується наступний бій знову ж в квітні, тільки вже в Сполучених Штатах. Тому я поїхав тренуватися", - опублікував відеозвернення Долідзе на своїй сторінці в Instagram.
საღამო მშვიდობისა. ვიზის მიღების პრობლემების გამო ბრძოლა გაუქმდა. შემდეგი ბრძოლა ისევ აპრილში იგეგმება. - Добрий вечір. Бій скасовано внаслідок складнощів з отриманням візи в Росію. Наступний бій плануєте знову ж в квітні в США. - Fight cancelled due to visa issues with the Russian Federation . Still planning on an April UFC debut but in the US . #RDsport #UFC #JacksonWink #WWFC
Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Халід Муртазалієв дискваліфікований на два роки через вживання допінгу. Боєць дебютував в Абсолютому бійцівському чемпіонаті (UFC) у вересні минулого року.
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