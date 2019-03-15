МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Росія завадила українцеві дебютувати в UFC

1.2тЧитати матеріал російською

Український боєць Роман Долідзе не зможе дебютувати в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC) 20 квітня в Росії. У нашого спортсмена виникли проблеми з отриманням візи в РФ.

Українець підписав контракт з UFC на чотири бої. Першим суперником Долідзе повинен був стати росіянин Гаджимурад Антігулов. Українець збирався провести бій в Санкт-Петербурзі, проте недавно отримав неприємну звістку.

Новини
Непереможний український боєць ММА ефектно здолав титулованого ветерана

Роман Долідзе

Роман Долідзе

instagram.com/romandolidze

"Кілька днів тому зі мною зв'язалися представники UFC, сказали, що у мене проблеми з візою в Російську Федерацію, тому бій скасували. Антігулову я бажаю удачі в майбутньому бою. Для мене планується наступний бій знову ж в квітні, тільки вже в Сполучених Штатах. Тому я поїхав тренуватися", - опублікував відеозвернення Долідзе на своїй сторінці в Instagram.

საღამო მშვიდობისა. ვიზის მიღების პრობლემების გამო ბრძოლა გაუქმდა. შემდეგი ბრძოლა ისევ აპრილში იგეგმება. - Добрий вечір. Бій скасовано внаслідок складнощів з отриманням візи в Росію. Наступний бій плануєте знову ж в квітні в США. - Fight cancelled due to visa issues with the Russian Federation . Still planning on an April UFC debut but in the US . #RDsport #UFC #JacksonWink #WWFC

Публікація від Roman Dolidze (@romandolidze)

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Халід Муртазалієв дискваліфікований на два роки через вживання допінгу. Боєць дебютував в Абсолютому бійцівському чемпіонаті (UFC) у вересні минулого року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
UFCMMA
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так всё шикарно, цапьё, жги дальше, вас вышвырнули из всех цивилизованных институтов, так-шо лмняйте накуй, боксируйте с белками...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки